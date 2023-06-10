إزالة تعديات على 4000 متر أملاك دولة فى بورسعيد

شنت أجهزة محافظة بورسعيد حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 15 شونة ومخزنا على أملاك الدولة على مساحة 4000م في نطاق شارع النصر بالقنال الداخلي، تحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف إزالة التعديات، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، مؤكدا استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

جانب من الحدث

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