قبل "أبناء حورة".. 5 أعمال أدبية ترجمت للإسبانية

صدرت حديثا عن دار بريجونتا للنشر، الترجمة الإسبانية من رواية "أبناء حورة" للروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، من ترجمة ألفارو إيبيلا، بعد صدورها لأول مرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع 2022، وتدور حول عالم متخيل يشبه عوالم ألف ليلة وليلة عن طائر يبيض عددًا من البيض في عواصم عربية مختلفة وتنسل من الحكاية العديد من الحكايات.

وفي التقرير التالي؛ يرصد "الدستور" 5 أعمال أدبية ترجمت للإسبانية..

براري الحُمَّى

صدرت عن دار Verbum، الترجمة الإسبانية من رواية "براري الحُمَّى" للكاتب الروائي إبراهيم نصرالله، وتعد واحدة من أهم عشر روايات عن العالم العربي.. رواية تجعل من الوجودية عمقا سياسيا مقلقا للغاية" بحسب جريدة "الجارديان" البريطانية.

في "براري الحمى" ينشغل "نصرالله" بالتعبير عن الفضاء الداخلي للإنسان العربي، هي رواية مقلقة تدور حول سؤال الذات، الغربة والعزلة، الحياة والحلم، الخيال واليقظة، البدايات والنهايات، الشك واليقين كل هذه المفردات يضمها الروائي في قاموسه الممتلئ بخليط فني شعري وأدبي غارق في الإيحاءات، والقدرات المعرفية التي أحالها الروائي في هذا النص إلى مفاهيم وتأويلات عبّر بها عن تلك العوالم المرتبكة في مرحلة ما بعد الحداثة حيث اعتبرها الأدباء "من أدق التجارب الجمالية تشربا لروح الحداثة، فقد استبطن المؤلف الحداثة استبطانا كاملا، وكأنه ولد فيها.

زمن الخيول البيضاء ـ الإلياذة الفلسطينية

صدرت في مدريد عن دار نشر "عالم الآداب" التابعة لمجموعة "بلانيتا"، الترجمة الإسبانية من رواية "زمن الخيول البيضاء ـ الإلياذة الفلسطينية" للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله.

"زمن الخيول البيضاء" رواية من سلسلة روايات ملحمة استثنائية يتوج بها الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله مشروعه الروائي الكبير "الملهاة الفلسطينية" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1985، ويتأمل في هذا المشروع 125 عاما من تاريخ الشعب الفلسطيني برؤية نقدية عميقة ومستويات فنية راقية انطلاقا من تلك الحقيقة الراسخة التي عمل عليها دائما والتي تقول بأن إيماننا بالقضايا الكبيرة يحتم علينا إيجاد مستويات فنية عالية للتعبير عنها.

صدرت "زمن الخيول البيضاء" لأوّل مرة عام 2007 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2009.

حصن التراب

أصدرت دار Relee- Red libre ediciones، الترجمة الإسبانية من رواية "حصن التراب" للكاتب أحمد عبد اللطيف، من ترجمة كوبادونجا باراتيتش، وتقديم المؤرخ والفيلسوف والناقد الإسبانى إجناثيو دى ليانيو.

يذكر أن رواية "حصن التراب" وصلت إلى القائمة الطويلة، فى الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2018، وقالت لجنة التحكيم عن هذه الرواية:

تتناول رواية "حصن التراب" - وهى قرية إسبانية قريبة من غرناطة- مرحلة حرجة فى التاريخ العربى والغربي: مرحلة سقوط الحضارة الإسلامية فى الأندلس وما تبعها من نصب محاكم التفتيش وتعذيب المسلمين وتنصيرهم.

ومن خلال عائلة محمد دى مولينا، يحيك المؤلف رواية أجيال تمتد على مدار ثلاثة قرون، تنطلق من قبل سقوط غرناطة عام 1492 وتنتهى بأزمة أفراد العائلة الذين وصلوا تطوان بعد التهجير وتجسدت أزمة الهوية: إذ طردوا من إسبانيا لأنهم مسلمون عرب واضطهدوا فى تطوان لأنهم مسيحيون إسبان.

ورغم أن المؤلف غاص فى فترة زمنية بعيدة فى التاريخ العربى، إلا أنه لا يمكن قراءتها بمعزل عن الواقع العربى الراهن خاصة بعد ثورات الربيع العربى وما آلت إليه الأحوال من حروب طائفية واضطهاد لفئات دينية ليس لها ذنب، مثل الموريسكيين تمامًا.

كان نائما حين قامت الثورة

صدرت عن دار "كاروان" فى إسبانيا، الترجمة الإسبانية والكتالونية لديوان الشاعر عماد أبو صالح "كان نائما حين قامت الثورة"، وترجمها كاميران حاج محمود.

عماد أبو صالح حكاية وجودية، تتضاعف في ديوانه الجديد، يضع الشعر أمام الوجود، بعد أن انسحب بعيداً، تاركاً القرية، والمدينة، والمقهى، وزينب "أمه التي لم يكتب شاعر عن أمه بكل هذا الجمال والعذوبة التي كتب بها عماد أبو صالح عن أمه ربما في دواوين سابقة".. وجها لوجه أمام مصيره حيث الشعر سؤال الوجود، وحيث يتخلى عماد أبو صالح عن كل شيء متخلصاً من التفاصيل، متجرداً حتى من الشعرية، ليقف أمام العالم وحيدا وحرا، دون أن ينسى في طريقه إلى العالم أن يضع وردة على انتحار الشاعرين يسينين وماياكوفسكي.

ترك كل شيء ليبقى وحيدا وحرا، لا يسمح لأحد باقتحامه، أو التهامه، تماماً كالعصفور الذي حلّق بعيدا، خوفا من الأيادي الجائعة للحرية أن تلتهمه.

لا أراني

صدرت في العاصمة الكوستاريكية "سان خوسيه" الترجمة الإسبانية للديوان الشعري "لا أراني" للشاعر أحمد الشهاوي، من ترجمة الدكتورة عبير عبدالحافظ أستاذ الأدب الإسباني بجامعة القاهرة.

ومن قصائد الديوان نقرأ: ارسم دائرة ونمْ فيها، أقلي قَلبي في مقلاة صَدِئة، الطاغية مسجون في ظله، أمشي وحيدا إلى الظلِ، أنا المغسول بالذهبِ، أنَا خطأُ النحَاة، مم يتكونُ جسدُ الشاعر فيك؟ امنحْ النارَ فرصةً أُخرى، عَمياء لا أسْناَن لَهَا، مثلَ مرثيةٍ منسيةٍ عَلى الحَائِط، خمسُ أصابع زَائِدة فِي الكِتَابَةِ، مقبرة شجرة الجميز العجوز "من حكايات جدتي عطرشان"، لا مكان له في اللغات، كنتُ واحِدًا وكثيرًا، دمٌ في قَصِب الناي، بَابِي، كنتُ لا أرى، صَمتُه دِينٌ، عيناكِ غَائمتَان منْ نثرِ الزمَان، كالعادة أفشلُ في الرثاء، أقاتلُ جيشا من النملِ، ليسَ فِي البيتِ سِوى لَا، نمْ كميتٍ غاضب، امرأةٌ في خَاتمٍ من زُمُرد، كُتبتْ عَلى قَلبِي.

"لا أراني" صدر باللغة العربية في يناير 2018 عن الدار المصرية اللبنانية، ووصل إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب من بين 382 كتابا.