تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص لـ"لتغيير عملة" وسرقته بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، تأجيل محاكمة 5 متهمين بتهمة قيامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته فى شبرا الخيمة، لجلسة 15 من دور يونيو الجارى للمرافعة وتقديم مستندات فى القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات اول شبرا والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

صدر القراربرئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مصطفى الحبشى، وأمين سر هانى خطاب.

كشف أمر الإحالة أنه قام كل من "أ . م" ضابط شرطة سابق، و"ا . ا" و"م .ع" "م . ح"، "ع. ر" بسرقة المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود حسين أحمد إبراهيم"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن عملوا على خداعه بحيله انطلت عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان اختاروه سلفاً، حاملاً المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية، واقتداوه بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع منتجلين صفة رجال أمن، وما إن ظفروا به دفعه الأول خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.