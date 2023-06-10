السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيليب ديالو رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى 2024

فيليب ديالو
فيليب ديالو

انتُخب فيليب ديالو، اليوم السبت، رئيسًا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حتى عام 2024، خلفًا للرئيس المستقيل نويل لو جرايت.

وتم انتخاب فيليب ديالو، رئيسًا للاتحاد الفرنسي، خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في فندق ميريديان في باريس.

وحسبما أشار الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإنه تم انتخاب ديالو، بعد حصوله على نسبة 91.26٪ من أصوات الجمعية العامة.

وكان فيليب ديالو قد انضم إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي، خلال الانتخابات التي أجريت في مارس 2021 والتي شهدت قائمة الرئيس السابق لو جرايت على 73.02٪ من الأصوات.

وبعدها شغل فيليب ديالو منصب أمين الصندوق العام. بعد رحيل بريجيت هنريك ، أصبح ديالو النائب المساعد لرئيس الاتحاد، في 11 ديسمبر 2021، قبل أن يتولى منصب الرئيس المؤقت، عندما غادر نويل لو جرايت، منصبه في 28 فبراير.

وكان لو جرايت، قد استقال من منصبه، على خلفية أزمته التي تسبب فيها بسبب تصريحاته عن أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان.

وكان لو جرايت قد سخر من زيدان بعد تمديد عقد ديدييه ديشامب، ليكون المدير الفني للمنتخب الفرنسي حتى عام 2026، بعد نهاية كأس العالم 2022 بقطر، الأمر الذي آثار حالة من الغضب في فرنسا.

فيليب ديالو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاتحاد الفرنسي نويل لو جرايت ديدييه ديشامب زين الدين زيدان

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