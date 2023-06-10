السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سلامة الغذاء بالغربية تضبط 85 طن سلع غذائية غير صالحة للاستخدام

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة، حيث أطلع المحافظ على التقرير الشهري للهيئة والذي يفيد بضبط 85 طنا من السلع الغذائية المتنوعة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتضمن التقرير ضبط ٧٠ طنا من المخللات متنوعة يظهر عليها علامات التلف والعفن الظاهري، 695 كجم من العصائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، 28 كرتونة عسل بوزن 385 كجم، عدد 140 عبوة منتجات ألبان من (حليب، جبن وزبد) بإجمالي وزن 755 كجم، كما تم ضبط 34 عبوة من اللحوم والدواجن بوزن 27 كجم، بالإضافة إلى ضبط 339 صندوق رنجة بإجمالي وزن ٤ أطنان.

وفي السياق ذاته، قامت لجان الهيئة بضبط 681 سلعة غذائية متنوعة بإجمالي وزن 9215 كجم تنوعت ما بين( سناكس، مقرمشات، جلاش، كنافة، خميرة، بقسماط، كريمة شيكولاتة، دقيق شوفان، خلطات توابل، مكرونة، زجاجات خل، مياه معدنية وملح طعام).

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن اللجان قامت بتحرير محاضر بالنيابة العامة بالمخالفات وكذلك التحفظ على المنتجات وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحيتها، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 53 محضرا متنوعا بين محاضر (غلق، عدم إعلان سعر، عدم استيفاء اشتراطات صحية ومحاضر غلق إداري)، كما نفذت الهيئة 3 قرارات إعدام لأغذية تالفة.

ومن جانبه، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية وخاصة على المنشآت الغذائية المخالفة والتأكد من عدم تكرارها للأفعال المخالفة وحال معاودتها يتخذ ضدها على الفور الإجراءات القانونية بما نص عليه القانون دون تهاون.

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