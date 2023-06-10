رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية لمعرفة التفاصيل وموعد ظهور النتيجة عبر بوابه الأزهر الإلكترونية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات بمحافظات مصر للحصول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣ بالخطوات عبر بوابه الأزهر الإلكترونية.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات بمحافظات مصر لمعرفة خطوات الحصول على الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣ عبر بوابه الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 -2023 خلال الفترة من 20 مايو 2023 وحتى السبت 27 مايو 2023، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية الأزهرية 158360 طالبا وطالبة.

وأطلق الأزهر الشريف في مصر، عبر بوابه الأزهر الإلكترونية وسوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2023، في الأيام المقبلة بعد اعتماد وكيل الأزهر الشريف لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ويمكن الحصول عليها بعد ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

إدخال رقم الجلوس والضغط على استعلام.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ٢٠٢٣

سيتم الدخول على موقع (بوابة الأزهر الشريف) من خلال الرابط التالى: من هنا. ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف. واختيار كافة نتائج الشهادات الأزهرية. ثم قم بكتابة رقم جلوس الطالب. وإدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب. القيام بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

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