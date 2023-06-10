حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر الميناء عدد 10 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31491 طنًا تشمل: 4925 طن يوريا، و4354 طن رمل، و13758 طن كلينكر، و6070 طن مولاس، و2384 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66141 طنًا تشمل: 949 طن أبلاكاش، 6053 طن حديد، و6610 أطنان فول صويا، و8673 طن خردة، 14910 أطنان ذرة، و4030 طن كسب فول صويا، و3616 طن أرز، و21300 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 858 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 31 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3047 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164766 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211408 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5202 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3221 شاحنة.