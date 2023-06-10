السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا إرميا يترأس احتفالات ذكري الأنبا ابرام أسقف الفيوم

الانبا ارميا
الانبا ارميا

ترأس الأنبا إرميا الأسقف العام بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، صلاة قداس عيد نياحة القديس أنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة من دير القديسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس أنبا أبرآم بالفيوم.

شاركه في إتمام صلاة القداس الإلهي عدد من الاساقفة منهم الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، إلى جانب عدد من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب القبطي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد رحيل الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة.

إذ إحتفلت إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، على مدار اسبوع كامل بعيد شفيعها القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة بديره بالعزب، بحضور الأنبا أبرام مطران الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة 

وخلال الأحتفال يتم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الآباء الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات، كما طيب الأنبا أبرام جسد القديس ثم تلاها  صلوات رفع بخور عشية.

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