السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. «كاف» يكشف شعار كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

الشعار الجديد لكأس
الشعار الجديد لكأس أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الشعار الجديد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، التي ستقام مطلع العام المقبل.

وحسبما «كاف» ذكر في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الشعار مستوحى من نسيج التراث الأفريقي النابض بالحياة ، الهوية الرسمية تجسد روح وطاقة كرة القدم الأفريقية.

وأضاف البيان، أن الشعار "يكمن في جوهره ناب الفيل المهيب الذي يحمل معنى مزدوجًا. ينقل الرمز التمثيل القوي لكوت ديفوار ، ويرمز إلى تاريخ كرة القدم الغني للأمة ودورها الحيوي في استضافة هذه البطولة المرموقة. تمثل الأنياب الستة المجموعات الست التي ستتنافس في المنافسة ، وتجسد التنوع والوحدة التي تنضح بها إفريقيا".

وتابع البيان: "ينبض الشكل الانسيابي للأنياب بالحياة، حيث يلتقط برشاقة الطاقة الديناميكية والحركة التي تميز كرة القدم الأفريقية. تتميز الهوية أيضًا بخمس كرات تم عرضها بأناقة لترمز إلى كأس الأمم الأفريقية. تشير هذه المجالات إلى ذروة الإنجاز ، الجائزة النهائية التي تنتظر الفريق الفائز في تتويج سعيه الدؤوب لتحقيق المجد.

وأكد «كاف»: "تضيف لوحة الألوان المختارة بعناية من درجات الألوان المرنة لساحل العاج مشهدًا بصريًا للشعار. تجسد الألوان النابضة بالحياة حيوية وتنوع الدولة المضيفة ، وتجسد الجاذبية الآسرة للدولة المضيفة والثراء الثقافي الذي يتخلل كل جانب من جوانب كوت ديفوار".

وستقام منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

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