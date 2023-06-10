حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة كشافات الإنارة بقرى 5 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن العمل جار لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأكد اللواء عصام سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والتجميل والصيانة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات بـ5 مراكز (صدفا وأبوتيج والبداري وديروط والقوصية) وعدد من حملات النظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين.

وجرى إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وذلك بإستخدام سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

يأتي هذا بالإضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لإنارة الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل المراكز الـ 5 وذلك بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبالتنسيق مع مسئولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات وبمشاركة مشرفي النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

جانب من حملات النظافة

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