السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة قناة السويس، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي للمستشفيات الجامعية. 

وضم التشكيل الجديد الدكتورة مروة عرابي، مدرس الأمراض العصبية، نائبًا للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد السيد، مديرًا للمستشفى الجامعي التخصصي والدكتور حمدي حسن، مديرًا لمستشفى الجراحات التخصصية وزراعة الأعضاء والدكتور محمد جريش، مدرس باطنة، مديرًا للمستشفى الجامعي، والدكتور محمود أحمد حسن، طبيب ثالث (أنف واذن) نائبًا لمدير المستشفى الجامعي. 

والدكتور أحمد محمد مهدي، مدرس تخدير، نائبًا لمدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات والدكتور حسن سعد، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عمرو، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، والدكتورة هبة أمين، مدير إدارة المتابعة، والدكتور ناجح لويس، مدرس أمراض متوطنة مديرًا للأقسام الداخلية، والدكتور محمود محمد فؤاد معيد أمراض متوطنة، نائبًا لمدير الأقسام الداخلية والدكتورة هبه محمد عباس مدرس طب الأسرة مديرًا للعيادات الخارجية والدكتور محمود محمد عيسى مدرس مساعد رمد، نائبًا لمدير العمليات والدكتور محمد إبراهيم زايد مدرس مساعد جراحة نائبا لمدير العمليات والدكتور أحمد عبدالحميد محمود طبيب مقيم جراحة نائبًا لمدير الطوارئ.

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