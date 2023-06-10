لمدة 24 ساعة.. بدء سريان وقف إطلاق النار فى السودان

بدأ صباح اليوم السبت، سريان وقف لإطلاق النار بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، برعاية سعودية أمريكية.

يأتي هذا وسط دوي إطلاق نار بشكل متقطع في العاصمة السودانية الخرطوم رغم بدء سريان الهدنة، وفقًا لقناة "العربية".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت أمس الجمعة، عن استجابتها للهدنة تقديرًا لجهود الميسرين وهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني جراء العمليات الجارية.

وقال الجيش في بيان، إن القوات المسلحة وافقت على مقترح هدنه ٢٤ ساعة تبدأ اعتبارًا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحًا، وتعلن التزامها بها، مشددة على احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة.