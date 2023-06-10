ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت عدم استقرار في الأحوال الجوية، ومنذ أمس بدأ استقرار في درجات الحرارة ونشهد انخفاضًا عن الأيام الماضية وتحسن الأحوال الجوية في المحافظات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة حوالي 34 درجة مئوية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، والمُذاع على فضائية "TeN"، أن درجات الحرارة انخفضت أيضًا في جنوب الصعيد عن الأيام الماضية وفترة المساء انخفضت درجات الحرارة الصغرى أيضًا، وتنخفض أيضًا خلال الأيام المقبلة ونشعر بأجواء أكثر اعتدالًا، ونشاط الرياح خلال الـ72 ساعة الماضية غير مثير للأتربة على معظم المحافظات.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ونصحت بوجود غطاء للرأس والحصول على كثير من السوائل، مشيرة إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية جديدة خلال الفترة المقبلة.