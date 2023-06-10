السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالمنوفية

قطار
قطار

استقبل مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، جثمان فتاة مجهولة الهوية، كانت قد لقيت مصرعها تحت عجلات قطار القاهرة - الإسكندرية، وعلى الفور، أبلغ الأهالي الإسعاف وقوات الشرطة للتحقيق في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة فتاة تحت عجلات قطار القاهرة - الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع بقيادة الرائد محمد فرغلي، رئيس المباحث، لموقع الحادث، حيث تبيّن له مصرع فتاة بعمر 14 تقريبًا تحت عجلات القطار أمام مقابر البر الغربي ببركة السبع، ولم يتم التعرف على هويتها، حتى قامت الشرطة بتحديد هوية الفتاة واسمها وعنوانها وكل بياناتها.

وبالانتقال والفحص، وسؤال شهود عيان الواقعة وتحري الشرطة، تبيّن أن الفتاه تُدعي “أ، أ ع، ش” تبلغ من العمر 14 عام تقريبًا ومقيمه قرى الشهيد فكري ببركة السبع، وذلك أثناء عبورها من معبر غير غير شرعي فدهسها القطار ولقيت مصرعها في الحال، ولم يتعرف على هويتها إلا قبل قليل.

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