الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاعل الجمهور مع أغنية "حبيبها" في احتفالية ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ

جريدة الدستور

قدم مطرب فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر أغنية "حبيبها" حصريًا في بث مباشر على قناة "الحياة" بحفل دار الأوبرا المصرية في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونال أداء مطرب فرقة عبد الحليم نويرة على إعجاب الجمهور، وسط تصفيق كبير.

وبثت قناة الحياة حفل العندليب عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا المصرية، من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اليوم الجمعة.

وتفاعل الجمهور مع أغنية "حبيبها"، والأغنية من ألحان محمد الموجي، وكلمات كامل الشناوي.

فرقة عبد الحليم نويرة المايسترو أحمد عامر حبيبها ذكري ميلاد العندليب

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