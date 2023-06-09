الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استدعاء عبدالقادر و6 لاعبين مواليد 2003 يشاركون في تدريبات منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، قرر استدعاء 6 لاعبين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد المقبلين قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

واللاعبون الستة هم: مصطفي مخلوف حارس مرمى الأهلي وخالد عوض لاعب طلائع الجيش، وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي لاعبا إنبي، إياد عسقلاني لاعب الاسماعيلي، عمر فايد لاعب المقاولون العرب.

وأكد غرابة أن اللاعبين الستة سيشاركون في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب، إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأوليمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لاولمبياد 2024 بباريس.

وأضاف غرابة أن المدير الفني قرر استدعاء أحمد عبد  القادر لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري على أن ينضم عبد القادر يوم الإثنين عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الجاري.

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