في ذكرى العراب.. أحمد خالد توفيق الذي جعل الشباب يقرءون

يوافق اليوم ذكرى ميلاد "العراب" الكاتب أحمد خالد توفيق، والذي ولد في 10 يونيو 1962 في طنطا، يعد أحمد خالد توفيق أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا، واستقبالًا جيدًا من الجمهور، الأمر الذي شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995.

أحمد خالد توفيق هو رمز للإبداع والتنوع والتحدي في الأدب العربي، وهو مصدر إلهام للكثير من الكتاب والقراء، ففي ذكرى ميلاده، نسلط الضوء على إرثه الثقافي والفكري الممتد حتى وقتنا هذا.

أحمد خالد توفيق.. العراب الذي جعل الشباب يقرءون

كانت روايات أحمد خالد توفيق الشهيرة مثل "ما وراء الطبيعة" هي السبب وراء عشق الكثير من الشباب للقراءة والأدب، حيث تناولت هذه الروايات مجموعة من المغامرات والأحداث الغريبة والخيالية التي جعلت الشباب يغوصون في عالم الأدب بشغف وحماس.

وكان أحمد خالد توفيق من أشهر الكتاب العرب في فن الخيال العلمي والتشويق، وقد استطاع أن يجذب العديد من القراء من مختلف الأعمار والجنسيات لأعماله الأدبية، حيث يتميز أسلوب كتابة أحمد خالد توفيق بالجرأة والاستثنائية، حيث استطاع أن يمزج بين الواقع والخيال بشكل متقن، وأن يجعل القارئ يعيش معه شخصياته وأحداث قصصه.

ألف أحمد خالد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها رواية يوتوبيا عام 2008، وقد تُرجمت إلى عدة لغات، وكذلك رواية السنجة التي صدرت عام 2012، ورواية مثل إيكاروس عام 2015، ثم رواية في ممر الفئران التي صُدرت عام 2016، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل قصاصات قابلة للحرق.

كان له أيضًا نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة رجفة الخوف، وهي روايات رعب مترجمة، وكذلك ترجم رواية نادي القتال الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية ديرمافوريا عام 2010.

كان له أيضًا نشاط في الكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير والعديد من المجلات الأخرى.