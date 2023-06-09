الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياحى: "مهاجمة الإنسان ليست من عادات أسماك القرش.. وحادث الغردقة صدفة"

واقعة قرش الغردقة
واقعة قرش الغردقة

علق مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، على واقعة قرش الغردقة والسائح الأجنبي.

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إنه ليس من عادة القرش مهاجمة الإنسان وحادث الغردقة صدفة.

وأضاف أنه على مستوى العالم يحدث مثل هذه الحوادث وطبقًا لآخر إحصائيات يوجد بمعدل 12 حادثًا سنويًا، لهجوم القرش على البشر، وآخرها في أستراليا.

وأشار إلى أن ذلك لا يقلل مما جري ولكن يجب أن يتم وضعه في المساحة التي يستحقها، وتابع:" مصر تحت سمع وبصر العالم كله وهذا سبب انتشار فيديو التهام قرش لسائح أجنبي".

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