الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب طارق الخولى: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلعب على كل الجهات

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلعب على كل الجهات، لافتًا إلى أن الإخوان عندما وجدوا أن هناك شيئًا مختلفًا في 25 يناير قرروا النزول في 28 يونيو 2011 ليسلبوا هذه الثورة بالكامل ويأخذوها من بابها نحو السلطة. 

وأضاف النائب طارق الخولي خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟"  الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا ما حدث بالفعل، حيث مررنا بفترات عصيبة وحصلت مواجهة في الذكرى الأولى لـ25 يناير، حيث حدثت مواجهة عنيفة بين شباب الثورة وشباب الإخوان في 25 يناير 2012، وصلت إلى مواجهات بالأيدي وبالضرب المتبادل، وكانت مناوشات شديدة في ميدان التحرير.

وأوضح أن ما حدث في الذكرى الأولى لـ25 يناير، كان ينذر بأننا أمام مشهد مختلف، حيث تريد جماعة الإخوان أن تنهي أي قوة أخرى موجودة في المشهد، لافتًا إلى أنهم استخدموا منذ هذه اللحظة شيئين؛ إما الاستقطاب أو القضاء على هذه القوة.

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