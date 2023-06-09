الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بطنطا

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

تمكنت مديرية تموين الغربية، اليوم الجمعة، من شن حملة مكثفة على المخابز والأفران البلدية التي تحصل علي الدقيق المدعم.

وتمكنت خلالها من ضبط 14 جوال مدعم بلغ وزنهم 700 كيلو جرام، استولى عليهم أصحاب أفران بمركز طنطا، للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون جه حق، بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، حيث تم مداهمة 5 مخابز بمركز طنطا، بعدما ترددت معلومات عن قيامهم ببيع الدقيق المدعم والإستيلاء علي أموال الدعم. 

تلقى محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط أصحاب مخابز، استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقروا أنهم جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها بناءً علي تعليمات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بطنطا أرباح غير مشروعة الاستيلاء على أموال الدعم أصحاب مخابز استيلاء على أموال التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالسوق السوداء النيابة المختصة تحقيق أرباح غير مشروعة تشديد الرقابة

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلى

وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

البشلاوي: "الحوار الوطنى" فرصة كبيرة لطرح المشكلات التى تواجه الرياضيين

كشف لغز العثور على جثة خفير مقتول داخل شقة سكنية بالعجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48