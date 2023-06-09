ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بطنطا

تمكنت مديرية تموين الغربية، اليوم الجمعة، من شن حملة مكثفة على المخابز والأفران البلدية التي تحصل علي الدقيق المدعم.

وتمكنت خلالها من ضبط 14 جوال مدعم بلغ وزنهم 700 كيلو جرام، استولى عليهم أصحاب أفران بمركز طنطا، للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون جه حق، بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، حيث تم مداهمة 5 مخابز بمركز طنطا، بعدما ترددت معلومات عن قيامهم ببيع الدقيق المدعم والإستيلاء علي أموال الدعم.

تلقى محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط أصحاب مخابز، استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقروا أنهم جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها بناءً علي تعليمات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.