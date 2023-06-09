مصر بعد 30 يونيو وتولي السيسي الحكم.. علاقات دولية ناجحة

بعد ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حققت مصر إنجازات قوية في علاقاتها الخارجية، ويعد شهر يونيو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للشعب المصري، حيث تم التغلب على جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد لعام وتسببت في الكثير من الخراب.

قام الرئيس السيسي بجهود كبيرة لتحسين العلاقات الخارجية لمصر، ونجح في استعادة العلاقات الإستراتيجية مع دول العالم المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

كما حرص الرئيس السيسي على توسيع دائرة التعاون الدولي لمصر، حيث قام بزيارة العديد من الدول في قارة آسيا مثل الهند واليابان والصين وسنغافورة، وأعاد إحياء العلاقات المصرية والإفريقية من جديد بعد سنوات من التدهور.

وصلت هذه العلاقات إلى ذروتها عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، إضافة إلى زيارات الرئيس السيسي للعديد من الدول الأفريقية.

لم يكن ذلك فقط، بل أكدت مصر علاقتها على كافة المستويات بدول أفريقيا؛ حيث أصبحت القارة على قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر التي لم تكتفي بالكوميسا، بل عملت أيضًا على إدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ كون أفريقيا الأبرز في الصادرات المصرية.