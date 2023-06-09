لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها تمهيدا لانطلاق الجلسة العامة الخامسة غدا

اختتمت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، اجتماعاتها اليوم، تمهيدا لانطلاق الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، غدا السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وخلال الاجتماعات ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.

بينما بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، بانتخاب النائب محمد البكوري لرئاسة أعمال اللجنة، ثم ناقشت الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وتطرقت لمشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية.

وفي ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022م، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2026م، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأٌقل نمواً، فضلاً عن بحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، واعتمدت اللجنة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في العالم العربي.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها غدا السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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