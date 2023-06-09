الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تشيد بمبادرة حياة كريمة

أشادت دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بالتنظيم الجيد من قبل الدولة، التي استضافة فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، الذي اختتم أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي عقد خلال الفترة من 5-8 يونيو.

تشيد بدور مصر في استضافة المنتدي …ودعم الرئيس السيسي للمساهمة الفعالة في اعمال المنظمة

وأوضحت الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، في تصريحات خاصة علي هامش ختام المنتدي ، انها لاحظت اهتمام حكومي رفيع المستوي باستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الثانية بمدينة شرم الشيخ - حيث كانت المرة الاولي خلال عام 2016 - والذي جاء وسط ترحيب كبير من المشاركين بحسن الضيافة والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للقائمين علي تنظيم الحدث العالمي.

كما قدمت الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمامه بتعزيز التعاون المصري مع الاتحاد الدولى للاتصالات والمشاركة بفاعلية فى أعماله وأنشطته.

وأشادت" دورين مارتن" - أول امرأة تقود منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات منذ تأسيسها في عام 1865، أحدي منظمات هيئة الامم المتحدة- بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري مؤكدة علي أن هذه المبادرة ساهمت في نشر خدمات الاتصالات والانترنت فائق السرعة في القري والمناطق الاكثر احتياجا وهذه التجربة جيدة ويجب الاحتذاء بها وهذا يؤكد علي وعي القيادة السياسية باهمية نشر الخدمات الرقمية للمواطنين وتوفير الانترنت فائق السرعة لملايين المواطنين في الريف المصري.

وتابعت “مارتن” ان الدولة المصرية لها دور فعال وكبير في اعمال الاتحاد الدولي للاتصالات ومساهمات جليلة في تقديم مزيد من الدعم والحلول والرؤي لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد مصر تعد عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من 50 عاما وتلعب دورا محوريا في وضع الأطر التنظيمية للقطاع وحريصون علي التعاون مع الدول الأعضاء.