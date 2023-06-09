الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الأهلى.. مدرب الوداد يستدعى لاعبًا جديدًا لتعويض غياب حيمود

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

قرر البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، ضم لاعب جديد لصفوف الفريق، الذي يستعد لخوض مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وحسبما أشارت تقارير إعلامية مغربية، فإن فاندنبروك استدعى أيمن بشار، لاعب الفريق الرديف إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تألقه بشكل لافت للنظر خلال متابعته مباريات فريق الناشئين.

وأوضحت التقارير، أن قرار المدرب البلجيكي، باستدعاء بشار، الذي يلعب في مركزي الظهير والجناح، جاء  لتعويض عبدالله حيمود، لاعب وسط الفريق، الذي تأكد غيابه عن مباراة الإياب، لظروف مرضية.

- حيمود يغيب لإجرائه عملية جراحية

وكان حيمود قد خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدولية، خلال تواجده بالقاهرة مع بعثة فريقه قبل مواجهة الأهلي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال، ليغيب على إثرها عن المواجهتين.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان، يوم الأحد المقبل، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب نهائي البطولة.

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