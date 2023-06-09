الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة..صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس وإعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

لأول مرة منذ 225 عامًا.. صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس اليوم

مسجد الظاهر بيبرس

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، بعد افتتاحه الأسبوع الماضي بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

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"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% حال سداد غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها.

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محمد عادل إمام يتعاقد على فيلم كوميدى مع شريف عرفة

الفنان محمد عادل

تعاقد الفنان محمد عادل إمام على فيلم جديد مع المخرج شريف عرفة ينتمي لأعمال الكوميديا، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم من ذوى الطابع الكوميدي، وعلى رأسهم الفنانة هنا الزاهد.

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رودرى: إيرلينج هالاند يشبه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

رودري - إيرلينج هالاند

تغنى الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله في الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، مشبهًا إياه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بمصر فرص التعاون بالقطاع الصحى

الدكتور خالد عبدالغفار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

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سفير الاتحاد الأوروبى: مصر صنعت ثورة حقيقية فى المجال الجمركى

وزير المالية وسفير

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، يسهم في تسهيل التكامل الاقتصادي.

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