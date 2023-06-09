"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي..) والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كل الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وتهيب الهيئة بالعملاء الذين تخلفوا عن سداد قسط أخير أو أكثر باستغلال فترة التيسيرات للسداد، حيث ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور انتهاء فترة التيسيرات.