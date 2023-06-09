الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودري: إيرلينج هالاند يشبه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

رودري - إيرلينج هالاند
رودري - إيرلينج هالاند

تغنى الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله في الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، مشبهًا إياه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة إنتر الإيطالي، غدًا السبت، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: "بداية هو يبلغ من العمر 22 عامًا ، وهو ما ينساه الناس أحيانًا ، ومخاوفه تتعلق بصبي يبلغ من العمر 22 عامًا لكنها طبيعية للغاية".

وأضاف: “لديه القدرة الطبيعية والعقلية والجسدية ليكون دائمًا على ما يرام. هذا يسمح له بامتلاك رباطة جأش في الملعب. وهو أيضًا فائز ، شخص عدواني جدًا في اللعبة، أسلوبه الذي يعتمده هو: “أنا ذاهب لأجلك.. سأعود.. أنا أحطم”.

وأضاف: "هذا يذكرني قليلاً بما عشناه مع كريستيانو وميسي، ذلك الجوع الذي كان لديهم لديه، يقول في خاطره: "أريد هدفًا آخر ، وآخر ، وآخر". أفضل ما في ذلك ليس الأهداف ، إنه ما هو أكثر ما ذلك، وجود لاعبين مثله أمر مثير للإعجاب".

وتابع: "يمنحك أشياء مختلفة ، ومن هنا المتغيرات الفنية التي ذكرتها من قبل. نسعى إلى ألا نفقد ما لدينا ونستفيد مما لدينا. أظهرنا هذا الموسم أنه يمكننا التسجيل من الكرات الثابتة ، والهجمات المرتدة ، وحيازة الكرة.. بدأنا في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بضربة مرمى! لقد تطورنا في جميع المجالات".

وتمكن هالاند من تسجيل 52 هدفًا لـ مانشستر سيتي هذا الموسم في 52 مباراة لعبها بمختف المسابقات، إضافة لصناعته 9 آخرين، ليقود فريقه للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان هالاند قد انتقل إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي، قادمًا من بورسيا دورتموند.

رودري مانشستر سيتى إيرلينج هالاند هالاند رونالدو

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