سفير الاتحاد الأوروبى: مصر صنعت ثورة حقيقية فى المجال الجمركى

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية يسهم في تسهيل التكامل الاقتصادي، حيث أثبتت التوأمة أنها أداة جيدة للتعاون بين الإدارات، خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبادل المعلومات واعتماد أفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال مشاركته بختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة.

وأضاف أن ما تحقق في الجوانب التشريعية والتشغيلية والمؤسسية، يُعد نتيجة التزام حقيقي وثقة بُنيت يومًا بعد يوم، من وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية التي أظهرت اهتمامًا قويًا بالتعاون مع الجمارك الإيطالية لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدًا أن منظومة «النافذة الواحدة» التي أدخلتها مصر، ثورة حقيقية في المجال الجمركي، جنبًا إلى جنب مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي كان لها دور رئيسي في تسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل وقت التخليص للبضائع على الحدود.

وفي سياقٍ متصل، قال "فرانكو ليتراري"، مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الإيطالية: «نؤمن بأننا لسنا خبراء في مواجهة أناس يتعلمون.. فأفضل الممارسات يجب تجربتها على أرض الواقع؛ لأن طبيعة نشاط الفحص والتدقيق التي تسير بشكل جيد في أحد البلدان ربما لا تتوافق مع بلد آخر»، موضحًا أن هذه المبادرة توفر نوعًا من التعاون، والصداقة بين مصلحتي الجمارك بالبلدين، وتسهم في مواجهة التحديات المختلفة، التي تنتج عن عمليات التبادل التجاري.