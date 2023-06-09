الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة منذ 225 عامًا.. صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس اليوم

مسجد الظاهر بيبرس
مسجد الظاهر بيبرس

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، بعد افتتاحه الأسبوع الماضي بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد كبير من القيادات الدينية في مصر، ووفد كازاخي، رأسه رئيس السينات منح مولين أشيباييف.

ويؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أن تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

جدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس افتتح للصلاة بعد 225 عامًا، وقد أغلق منذ الحملة الفرنسية على مصر والتي حولته لقاعدة عسكرية، قبل أن توقع مصر وكازاخستان اتفاقا على إعادته لأصله مسجدا، بتكلفة أعمال ترميم 237 مليون جنيه مصري، ساهم الجانب الكازاخستاني بـ4 ملايين دولار في 2007، وساهمت وزارة الأوقاف من ميزانيتها بـ60 مليون جنيه ووزارة الآثار ساهمت بـ150 مليون جنيه.

شعائر صلاة الجمعة مسجد الظاهر بيبرس بالقاهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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