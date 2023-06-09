مصرع 3 وإصابة 26 في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 26 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل في الوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق الفرافرة / الواحات البحرية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ لمعرفة أسباب الحادث.