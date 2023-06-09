وزير التنمية المحلية: 296 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات.

وأكد خلال التقرير الذي تلقاه عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها في مارس ٢٠٢٢ وحتى نهاية الأسبوع الحالي، والذي يُعد الأسبوع رقم 58 من المبادرة، أن مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة، في مبادرة "سند الخير"، ساهمت في جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف أن المبادرة نجحت في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي ٢٩٦ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفرالشيخ – الدقهلية -الإسماعيلية - السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأوضح التقرير أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها الثامن والخمسين، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 مليون جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم إطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضًا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في محافظتي الغربية وكفرالشيخ، و5 سيارات في محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء، و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.