الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة لـ زيلينسكى: نحن موجودون فى موقع الفيضان منذ اليوم الأول

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن المنظمة لم تتأخر في تقديم المساعدة لشعب أوكرانيا.

جاء ذلك ردًا على اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعدم الرغبة في الاستجابة لطلبات المساعدة التي قدمتها أوكرانيا بعد حادثة محطة كاخوفكا الكهرومائية، متهمًا إياهما بالتقاعس، قائلاً: إن "ممثلي المنظمتين حتى الآن لم يتواجدوا في موقع الفيضان".

ورد دوجاريك على ذلك خلال تقديمه إيجاز الخميس: "نحن موجودون في الموقع، منذ اليوم الأول، وقد سجلنا كل ما نقوم به هناك، زملاؤنا موجودون في المكان، قمنا بتوزيع المياه، ومستلزمات النظافة، ونقدم المساعدة النفسية، لذلك موجودون هناك ومنذ البداية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان زيلينسكي قال لصحيفتي "بيلد" و"دي فيلت"، أول أمس الأربعاء، إنه على الرغم من أن الكارثة حدثت قبل عدة ساعات ، "لم يكونوا هنا". "لم نتلق أي رد. أنا مصدوم".

وأشار إلى أن الجنود الروس كانوا يطلقون النار من مسافة بعيدة بينما كانت محاولات الإنقاذ جارية، حيث قال: إنه "بمجرد أن يحاول مساعدونا إنقاذهم يطلقون النار عليهم".

 

تبادل الاتهامات

وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير، في الساعات الأولى من صباح ليلة 6 يونيو (الثلاثاء)، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، كما جرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

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وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في عام 1956. 

الامم المتحدة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حادثة محطة كاخوفكا الكهرومائية اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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