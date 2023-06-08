دوى انفجارات فى مدينة تشيركاسى وسط أوكرانيا والإعلان عن حالة تأهب

أفاد إعلام أوكراني عن سماع دوي انفجارات في مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كافة أنحاء أوكرانيا.

من ناحية أخرى قال يفيهن ميكيتينو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد الأوكراني لم يبدأ رغم أن الحديث يدور عنه منذ أسبوع.

اتهام روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بزراعة الألغام في كل سد وخصوصًا المولدات الكهرومائية، مؤكدًا أن تفجير سد نوفا كاخوفكا له أضرار كبيرة، ووجه اتهامًا مباشرًا لروسيا في تفجيره.