الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دوى انفجارات فى مدينة تشيركاسى وسط أوكرانيا والإعلان عن حالة تأهب

تفجير سد نوفا كاخوفكا
تفجير سد نوفا كاخوفكا

أفاد إعلام أوكراني عن سماع دوي انفجارات في مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما تم  الإعلان عن حالة تأهب جوي في كافة أنحاء أوكرانيا.

من ناحية أخرى قال يفيهن ميكيتينو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد الأوكراني لم يبدأ رغم أن الحديث يدور عنه منذ أسبوع.

اتهام روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بزراعة الألغام في كل سد وخصوصًا المولدات الكهرومائية، مؤكدًا أن تفجير سد نوفا كاخوفكا له أضرار كبيرة، ووجه اتهامًا مباشرًا لروسيا في تفجيره.

مدينة تشيركاسي وسط أوكرانيا حالة تأهب جوي روسيا سد نوفا كاخوفكا تفجير

مواد متعلقة

ماكرون: سنرسل مساعدات لتلبية حاجات أوكرانيا بعد تفجير السد

محلل روسي لـ"الدستور": تداعيات استهداف سد كاخوفكا كارثية على أوكرانيا وروسيا

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائى واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

مصرع طفل سقط من علو فى البدرشين

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس