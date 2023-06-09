خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى الأزهرى الترم الثانى 202

يبحث أولياء أمور طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023، حيث ينتظر 160 ألف طالب وطالبة نتائج نهاية العام للشهادة الأبتدائية الأزهرية، عقب انتهاء المعاهد الأزهرية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تمهيدًا لاعتمادها.

وتجمع كل منطقة أزهرية نتائج المعاهد لإرسالها لمشيخة الأزهر الشريف لاعتمادها، ونشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية قبل إعلانها في المعاهد، ويتوقع أن تنتهي تلك الإجراءات في شهر يونيو.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية فور ظهورها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا).

وأعلن الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن “نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ سوف تظهر الأسبوع المقبل.

وكانت قد عقدت المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن العام الدراسي الحالي 2022-2023 للصف السادس الابتدائي، خلال الفترة من يوم السبت 20 مايو إلى الخميس 25 من نفس الشهر.

وأدى الطلاب امتحانات المواد الأساسية، وهي القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، والعلوم، واللغة العربية والخط والإملاء، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل الحاسب الآلي والتربية الفنية.

توزيع درجات المواد في نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023:

- درجة مادة القرآن الكريم بنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023 هى 50 درجة.

- درجة مادة اللغة العربية بنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023 هى 50 درجة.

- درجة مادة الرياضيات بنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023 هى 50 درجة.

- درجة مادة التربية الإسلامية بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 هى 50 درجة.

- درجة مادة الدراسات الاجتماعية بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 هى 25 درجة.

- درجة مادة العلوم بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 هى 25 درجة.

- درجة مادة اللغة الإنجليزية بنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 هى 25 درجة.

- المجموع الكلي بنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023 خلال الترمين 450 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الترم الثاني 2023: