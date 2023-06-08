رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

رابط بوابة الأزهر الشريف لجميع النتائج الخاصة بطلاب المدارس الأزهرية.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها عبر مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2023

من خلال الضغط على الرابط من هنا يمكن الدخول إلى موقع بوابة الأزهر للنتائج 2023 لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ولمعرفة أيضًا جميع نتائج تلاميذ مدارس الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الأزهر الشريف 2023

ترددت أنباء عن استعداد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، للإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أولا- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

ثانيًا- الانتقال الى قطاع المعاهد الأزهرية.

ثالثًا- الدخول على نتائج الفصل الدراسي الثانى.

رابعًا- اختيار الشهادة الإعدادية الأزهرية.

خامسًا- اختيار الفصل الدراسي الثانى.

سادسًا- إدخال رقم الجلوس.

سابعًا- إدخال الرقم السري.

ثامنًا- أختيار الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

طرق أخرى للحصول على النتيجة

يتيح قطاع المعاهد الأزهرية التلاميذ وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة من خلال الذهاب للمعهد التابع له التلميذ ومعرفة النتيجة وقتها بالاسم ورقم الجلوس.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 "ترم ثانى"

100 درجة

لمادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة

100 درجة

لمادة اللغة العربية: مطالعة ونصوص إنشاء نحو صرف

60 درجة

لمادة الرياضيات: الجبر والهندسة

50 درجة

لمادة الفقه

20 درجة

مادة الثقافة الإسلامية.

40 درجة

مادة القرآن الكريم

40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية.

40 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية.

40 درجة

مادة العلوم.

مجموع درجات الترم الثاني من 490 درجة.

درجات المواد غير المضافة للمجموع للترم الثانى

درجات المستوى الرفيع 40 درجة، بينما درجات مادة الحاسب الآلي 40 درجة، ودرجات مادة التربية الفنية 20 درجة.