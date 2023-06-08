الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الأزهر الشريف لجميع  النتائج الخاصة بطلاب المدارس الأزهرية.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها عبر مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

رابط بوابة الأزهر للنتائج 2023 

من خلال الضغط على الرابط من هنا يمكن الدخول إلى موقع بوابة الأزهر للنتائج 2023 لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ولمعرفة أيضًا جميع نتائج تلاميذ مدارس الأزهر الشريف.

 نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الأزهر الشريف 2023

ترددت أنباء عن استعداد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، للإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الحصول  على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أولا- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://www.azhar.eg/splash.html

ثانيًا- الانتقال الى قطاع المعاهد الأزهرية.

ثالثًا- الدخول على نتائج الفصل الدراسي الثانى.

رابعًا- اختيار الشهادة الإعدادية الأزهرية.

خامسًا- اختيار الفصل الدراسي الثانى.

سادسًا- إدخال رقم الجلوس.

سابعًا- إدخال الرقم السري.

ثامنًا- أختيار الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 الفصل الدراسي الثاني

طرق أخرى للحصول على النتيجة 

يتيح قطاع المعاهد الأزهرية التلاميذ وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة من خلال الذهاب للمعهد التابع له التلميذ ومعرفة النتيجة وقتها بالاسم ورقم  الجلوس.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 "ترم ثانى" 

100 درجة

لمادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة

100 درجة

لمادة اللغة العربية: مطالعة ونصوص إنشاء نحو صرف 

60 درجة

لمادة الرياضيات: الجبر والهندسة 

50 درجة

لمادة الفقه 

20 درجة

مادة الثقافة الإسلامية.

40 درجة

مادة القرآن الكريم 

40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية.

40 درجة 

مادة الدراسات الاجتماعية.

40 درجة

مادة العلوم.

مجموع درجات الترم الثاني من 490 درجة.

درجات المواد غير المضافة للمجموع للترم الثانى 

درجات المستوى الرفيع 40 درجة، بينما درجات مادة الحاسب الآلي 40 درجة،  ودرجات مادة التربية الفنية 20 درجة.

اقرأ أيضاً

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الشهادة الاعدادية الازهرية بوابة الازهر الالكترونية قطاع المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائى واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة الكوميسا

حقيقة حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادى شواطئ مدينة الغردقة

وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس