يترقب الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات والتي تمت وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام، وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية التي أنشأتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خصيصا لهذا الغرض.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 الفصل الدراسي الثاني

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023، موضحة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر عقب اعتمادها رسيماً من المحافظ.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 خلال الساعات القادمة، إذ تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر.

وأوضحت المديرية أنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر على المحافظ لاعتمادها رسمياً خلال الساعات القادمة، ومن ثم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، ومن ثم سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لكي يتمكن الطالب من الحصول عليها بسهولة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، ويتم تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب، موضحة أنه سيستمر فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023.



وأوضحت المديريات التعليمية أن رسوم تقديم طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الفصل الدراسي الحالى 2022-2023، للمادة الواحدة بقدر 35 جنيها، مشيرة إلى أنه يمكن استرداد المبلغ حين يكون للطالب درجات بالفعل.