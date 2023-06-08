التداول يعني تبادل الأصول، بمعنى أن تشتري شيئًا بمقابل مبلغ من المال، أو تشتري أصلًا ماليًا بسعر معين وتنتظر تغير السعر ثم تبيعه بسعر أكبر بناء على التوقع والتحليل الأساسي والفني، على أمل زيادة السعر. ومن هنا تحصل على الأرباح أو الخسائر في فروق الأسعار بين وقت الدخول ووقت الخروج من الصفقة. وكل الأسواق التي تخص التداول تتبع نفس المبدأ، حيث تتغير قيمة السهم بناء على العرض والطلب؛ كلما زاد الطلب على شيء ما زاد استعداد الناس لدفع ثمنه، وذلك بسبب آخر وهو التقارير المالية عن الشركات والأخبار التي تؤثر على الأسعار.

كيفية التداول

التحليل والتوقع كل من يعرف التداول علية فهم ما هو التحليل وبشكل مبسط التحليل هو توقع ما حدث في الماضي للسهم او العملة المتداول فيها ومعرفة التغيرات السياسية والاقتصادية المؤثرة علية منه التحليل الفني والاساسي

التحليل الفني: هو تحليل التحركات فيما مضى من التغيرات في رسم بياني بناء علي أدوات

التحليل الأساسي: هو متابعة الأخبار والتغيرات الاقتصادية والسياسية المؤثرة على العرض والطلب

أفضل منصات التداول

افضل منصات التداول الشركة الأفضل هي التي يمكن من خلالها الحصول على حساب تجريبي وذلك نقطة في غاية الأهمية للأشخاص المبتدئين في هذا المجال كما أن الشخص المبتدئ يبحث عن الشركات التي تقبل أقل مبلغ للإيداع كما تملك جميع الشركات التراخيص مما يجعلها تحظى بثقة كبيرة من جانب العديد من العملاء حول العالم.

التداول المحلي والعالمي

أسواق المال المحلية هي الأسواق التي يتم التداول فيها عن طريق الأوراق المالية المحلية فمثلا في تداول الأسهم في البورصة المصرية يتم التداول بالجنيه المصري في بيع وشراء الأسهم في الشركات المصرية والجدير بالذكر ان السوق المالي المحلي هو مرأة حقيقية الوضع المالي للدولة والطبيعة الاستثمارية لاقتصادها

السوق العالمي يختلف السوق العالمي عن السوق المحلي في أن السوق العالمي يضم التداول بالعملات المختلفة المسمى بالفوركس ويضم ايضا التداول باسهم الشركات العالمية وتداول العملات الرقمية المسمى بـ الكريبتون وايضا التداول في السلع والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة

نظام التداول في البورصة المصرية

يوجد العديد من العوامل في مجموعة التداول في البورصة المصرية للوصول إلى الخدمة السليمة وتلبية احتياجات المتداولين في السوق المصرية

النظام الرئيسي: هو المنصة المستخدمة في السوق الرئيسي وأسواق المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنفيذ وتسجيل طلبات المتداولين والمستثمرين بيعا وشراء

الأنظمة الفرعية

تسجيل بيانات العملاء التكويد وهو نظام يستخدم لتمييز كل العملاء في السوق برقم كود

نظام الحسابات المجمعة وهو نظام يتم من خلالة تنفيذ أوامر العملاء باسم حساب مجمع ويتم اعادة التخصيص لهم عقب جلسة التداول

نظام الصفقات ذات الحجم الكبير

نظام الرقابة على التداول وهو لمراقبة العمليات المنفذة تطابقا مع القانون

نظام الصفقات الخاصة والتي تتطلب شروط ومعايير معينة

نظام الإفصاح للإعلان عن الاخبار و البيانات المهمة المتعلقة بالأوراق المالية

نظام تداول الأوراق المالية الغير مقيد

كيف يتم تنفيذ العمليات داخل البورصة المصرية

قبل التداول في البورصة المصرية يجب علي كل عميل ان يكون لدية حساب في شركات السمسرة المرخص لها مقيد بسجل عضوية

يجب أن يكون للعميل حساب في أحد البنوك للتأكد مما كانت الكميات في حالة البيت موجودة بالفعل في حساب العميل وتحويل الكميات المشتراة لحساب العميل

التعامل في البورصة المصرية عن طريق النظام الآلي الخاص بها

يجب على شركات السمسرة تسجيل طلبات العملاء فور إعطائهم تلك الأوامر

يجب على شركات السمسرة مراجعة رصيد الأسهم لدى العملاء والتأكد من كفاية ذلك الرصيد

التنفيذ يحدث بعد إعطاء الأوامر لشركة السمسرة

العوامل التي تستخدم في تحديد اولوية التنفيذ والمفاضلة بين الاوامر

السعر الامر الذي يكون له افضل سعر يكون له اولوية في تداول الأسهم في البورصة المصرية

الوقت مع افتراض ان السعر واحد وقت وضع الأمر هو العامل المؤثر بالنسبة للأولوية

الأوامر العادية التي بدون شروط تعطى اولوية عن تلك الأوامر التي بها قيود كثيرة في التنفيذ

العمليات التطبيقية اقل افضلية تعطى للعمليات التي يكون شركة سمسرة واحدة هي البائع أو المشتري

ختاما ومن هنا قد وضحنا لكم شرح مبسط للتداول نظام وآلية التداول في البورصة المصرية وعليك عزيزي القارئ العلم بان التداول شئ يستحق الدراسة جيدا قبل المجازفة و تعلم مهارات التحليل واتباع الاخبار ونتمنى لك التوفيق الدائم