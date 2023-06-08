الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أمطار رعدية تضرب تلك المناطق غدًا الجمعة

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، شهد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع تساقط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المنخفض الجوي الذي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا وكذلك على الأرض توجهًا للمناطق الشرقية، وهي الأكثر تأثرًا بالأمطار الآن، وتشمل السواحل الشمالية الشرقية، وبعض مناطق سيناء ومدن القناة، لكن باقي مناطق الجمهورية فرص الأمطار ستكون موجودة ولكن بصورة أقل من الساعات الماضية.

وأكدت أن طقس الجمعة يشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية وتنخفض درجات الحرارة عن اليوم بين درجتين إلى ثلاثة، ومن المتوقع غدًا أن تكون 36 درجة مئوية لكن جنوب الصعيد 45 درجة، كما ينحصر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في  المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية

وأشارت إلى أن المناطق الشمالية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تشهد نشاطًا للرياح فقط وفرص لسقوط الأمطار تقل تدريجيًا وتكون خفيفة على مناطق متفرقة بما فيها بعض مناطق القاهرة الكبرى، مؤكدة أن الأمطار الرعدية ستكون في سيناء وخليج السويس، ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر. 

الأرصاد الامطار السواحل الشمالية الشرقية الأمطار الرعدية الرياح المثيرة للرمال درجات الحرارة

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