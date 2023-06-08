سوناك: اتفقت مع "بايدن" على ضرورة استكمال برامج التدريب للقوات الأوكرانية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه كانت هناك هجمات ضد المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك أسر بريطانية، متابعاً: "أؤكد مع الرئيس بايدن أننا سنلتزم بتقديم المزيد من الدعم"، معرباً عن فخره بالتواجد داخل البيت الأبيض.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت يوجد علاقات متميزة وشراكات متميزة على مدار عقود، كما أننا نعيش في عالم يتسم بالديمقراطية والحرية، ولم تتغير طبيعة هذه الشراكة بين أمريكا وبريطانيا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن ما تغير هو التحديات التي تتم مواجهتها، لافتاً إلى أن ما تريده بريطانيا وأمريكا هو ضمان مستقبل الأجيال القادمة، ويأتي هذا بناءً على قوة العلاقات المشتركة، مؤكدًا أن قوة العلاقات المشتركة بين واشنطن ولندن تعزز من أمننا.

وأشار إلى أن بريطانيا تدشن مع الولايات المتحدة الأمريكية شراكة لعصر جديد، متابعاً: "اتفقنا على ضرورة استكمال برامج التدريب للقوات الأوكرانية".