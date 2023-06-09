الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الجمعة 9 يونيو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع " horoscope" حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج العقرب: 

ستسخر من نفسك ومن الآخرين وستحاول تخفيف التوتر، ستحصل على دعم وتنمية لأعمالك ومشروعاتك.

ستكون في حالة من الشغف والاندفاع، وستسعى إلى تحقيق أهدافك بشغف، ستكون قادرًا على استخدام ذكائك لحل المشاكل.

برج الحوت: 

ستتوافر لك الفرصة للتعبير عن مشاعرك، ستتخلص من المشاعر السلبية وستجعل روحك أكثر استقرارًا.

ستكون في حالة من الروحانية والإلهام، وستشعر بالاتصال مع الكون، ستكون قادرًا على استخدام خيالك وإبداعك لإنشاء أعمال فنية.

برج السرطان: 

ستستغرق في الأوهام والشكوك وستحتاج إلى طمأنة نفسك، ستظهر لك فرص مادية لم تكن في الحسبان.

ستكون في حالة من الانسجام مع نفسك والطبيعة، وستشعر بالسلام والهدوء، ستكون قادرًا على التعبير عن مشاعرك بشكل جميل وإلهام الآخرين.

 

صفات الأبراج المائية: 

تضم برج السرطان، العقرب والحوت، تتميز الأبراج المائية بالعاطفة، والحساسية، والرومانسية، والتعاطف في الحب، هم شخصيات مخلصة، ووفية، وعطوفة، وفي المال، هم حذرون، ويحبون الأمان، ويفضلون الاستثمارات الآمنة، وفي الصحة، هم متقلبون المزاج، ويتأثرون بالعوامل الخارجية، ويحتاجون إلى التوازن بين الجسد والروح.

العلاقة بين الابراج المائية عميقة وقائمة على الإخلاص المطلق، لا تحتاج هذه الأبراج إلى الكلمات للتواصل، فالرابط العميق الذي يجمعها يجعلها تفهم بعضها البعض من دون أي تواصل شفهي، فالعلاقة تصبح جدية بسرعة وغالبًا ما تنتهي بالزواج، العقبة الوحيدة التي قد تواجه هذه الابراج هي إنغماسها المطلق بالعواطف.

يتميز أصحاب الأبراج المائية بالحساسية المفرطة، وهذه الصفة مشتركة بين برجي الحوت والعقرب والسرطان، ولكن هناك اختلافات طفيفة بينهم، حيث يعاني كل برج منهم من عادة سيئة تظهر عنده بشكل أكثر من الأبراج الأخرى.

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