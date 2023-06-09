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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار استقراراً مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، عند نفس المستويات التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة اشهر، كما استقر سعر العملات الأجنبية في كافة البنوك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023. 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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  • بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك المصرفي العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه 
يورو33.0845 جنيه33.1909 جنيه
جنيه إسترلينى38.4233 جنيه38.5526 جنيه
فرنك سويسرى33.8926 جنيه34.0134 جنيه
100 ين يابانى22.0538 جنيه22.1274 جنيه
ريال سعودى8.2235 جنيه 8.2496 جنيه
دينار كويتى100.2284 جنيه100.6067 جنيه
درهم إماراتي 8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.3244 جنيه4.3384 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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