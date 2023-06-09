سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023

سجل سعر الدولار استقراراً مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، عند نفس المستويات التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة اشهر، كما استقر سعر العملات الأجنبية في كافة البنوك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك المصرفي العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.0845 جنيه 33.1909 جنيه جنيه إسترلينى 38.4233 جنيه 38.5526 جنيه فرنك سويسرى 33.8926 جنيه 34.0134 جنيه 100 ين يابانى 22.0538 جنيه 22.1274 جنيه ريال سعودى 8.2235 جنيه 8.2496 جنيه دينار كويتى 100.2284 جنيه 100.6067 جنيه درهم إماراتي 8.3966 جنيه 8.4235 جنيه اليوان الصينى 4.3244 جنيه 4.3384 جنيه