ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ2.357 دولار للمليون وحدة حرارية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف في التعاملات اليومية، فقد سجلت الأسعار 2.357 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كانت سجلت في وقت سابق 2.177 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.357 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وانخفض تداول الغاز الهولندي للشهر، وهو المؤشر الأوروبي، بنسبة 2.4٪ إلى 25.70 يورو للميجاوات في الساعة في الساعة 9:25 صباحًا في أمستردام.

وانخفض العقد البريطاني المكافئ بنسبة 3٪، ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ارتفعت الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي بمقدار 110 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 26 مايو، ارتفاعًا من 96 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق.

وجاء ذلك أعلى بقليل من تقديرات السوق البالغة 106 مليار قدم مكعب.

وفي المجموع، تبلغ مخزونات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 2.446 تريليون قدم مكعب، بزيادة 557 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما أنها تزيد بمقدار 349 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات.

فيما سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2007، حيث تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4.7٪، منهية الأسبوع الثامن على التوالي بخسارة وامتداد الركود هذا العام إلى أكثر من 67٪.