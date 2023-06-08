استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

واصلت اسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس -نهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك العاملة في مصر.

وعالميا، انخفض سعر الدولار على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يقيم المتداولون إمكانية رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع .

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08% أيضا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21% إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعمًا من بيانات أظهرت اليوم الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6%.

وفي اكبربنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الاهلي المصرى وبنك مصر، استقرسعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 30.84 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت اسعارالعملة الاوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 6 - 4 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية .

ففي البنك الاهلي وبنك مصر 32.89 جنيه للشراء ، 33.06 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الاوروبية 33.00 جنيه للشراء ، و 33.16 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الاوروبية مقابل الجنيه 33.04 جنيه للشراء ، و33.16 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني ، ارتفاعا ما بين 8 - 6 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الاهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 38.24 جنيه للشراء، و38.44 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الاسترليني 38.36 جنيه للشراء ، و 38.55 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الحنيه المصري 38.42 جنيه للشراء، و38.55 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع .

والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي، سجل 99.33 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.