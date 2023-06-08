الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالكيلو 95 بطريق “الإسكندرية - مطروح” وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي رأس الحكمة.

وحصلت “الدستور” علي أسماء المصابين وهم كل من "خالد عبدالتواب كامل 34 سنة مصاب باشتباه كدمات بالساقين، مصطفي السيد عبدالجواد 34 سنة مصاب باشتباه كدمة بالصدر، محمد مصطفي فهمي 33 سنة باشتباه كدمة بالصدر".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

إجراء الفحوصات الطبية إصابة 3 أشخاص طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة انقلاب سيارة

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