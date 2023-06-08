بكرى: مصر حصلت على قروض لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى

علق مصطفي بكري، على الإنجازات غير المسبوقة في المشروعات القومية، مؤكداً أن مصر حصلت علي قروض من أجل تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.

قال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، إن الدولة لن توافق علي قروض جديدة إلا بشروط ميسرة، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأضاف: "القروض التي حصلنا عليها من الخارج لم تكن قروضًا لوضعها في جيوبنا، لكنها قروض من أجل موضعات تنموية كبيرة، قد لا يراها البعض بنظرة موضوعية، وقد يتصور الآخرون أنها دون جدوي".

أشار إلى أن مشروعات وزارة النقل غير مسبوقة في تاريخ مصر القديم والحديث.