داعية يحدد أفضل مكان للموت: "هتاخد شفاعة النبى"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي (ص) رشح أفضل الأماكن التي يموت فيها الإنسان، لافتًا إلى أن هذا من الغرائب.

واستدل الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بحديث بن عمر رضي الله عنهما قال الرسول (ص):"من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها".

وأوضح الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، أن قول النبي (ص) "من استطاع"، رغم أن الموت ليس بيد أحد ولا علم لنا به، ولكن النبي قصد بكلامه عدة أشياء، أولها أنه في زمن النبي قصد أن يبقى الصحابة على المدينة ويحافظوا عليها، فأراد أن يؤسس للمدينة، لأن النبي كان يدعو:"اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة وأشد".