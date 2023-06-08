ارتفع معدل البحث عن المدارس البديلة للثانوية العامة ومنها مدرسة الطاقة الشمسية وذلك مع ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات.

وبدأ أولياء الأمور في البحث عن المدارس المتاحة أمام أبنائهم لاختيار الأفضل لهم ومشاركتهم عن الاختيارات العديدة المتاحة أمامهم بخلاف الثانوية العامة.

كل ما تريد معرفته عن مدرسة الطاقة الشمسية 2023

ينشر “الدستور”في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مدرسة الطاقة الشمسية 2023 كبديل للثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية.

وتشتهر مدرسة الطاقة الشمسية بمحافظات الصعيد بشكل خاص نظرًا لوجودها بمركز دراو في محافظة أسوان بعد افتتاحها لتكون مكملة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية المُقام في المحافظة، ويوجد مدرسة أخرى في الرمادي قبلي بمركز إدفو، وتتبع مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتكون مدرسة الطاقة الشمسية بمركز دراو من 6 فصول مقسمة بين البنين والبنات وذلك بإجمالي 180 طالبا وطالبة كل عام، أما مدرسة الطاقة الشمسية بإدفو تقبل 148 طالب من البنين والبنات، ومدة الدراسة في مدرسة الطاقة الشمسية 3 سنوات.

تشمل المدرسة عدد كبير من المعامل للتدريبات العملية للتعامل في إنتاج الخلايا الشمسية وكيفية التعامل معها، من خلال الدوائر الكهربائية وتركيبها والخلايا الشمسية، والسلامة والصحة المهنية حيث تعد خريج متكامل في مجال الطاقة الشمسية.



شروط القبول في مدرسة الطاقة الشمسية 2023

- حصول الطالب أو الطالبة على الشهادة الإعدادية 2023

- أن يحصل الطالب أو الطالبة على مجموع أعلى 260 درجة بحسب تنسيق المدارس الثانوية لمديرية التربية والتعليم في أسوان.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية التي كان يلتحق بها الطالب أو الطالبة.

- شهادة صحية للطالب أو الطالبة من أقرب مكتب للتأمين الصحي كونه لائق طبيا، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي بالتأمين الصحي للحصول على الشهادة توضح الوضع الصحي للطالب، وعدم وجود مرض مزمن أو عيوب خلقية تمنعه من أداء الأعمال الكهربائية المطلوبة وعدم وجود صرع أو مرض نفسي.

- توقيع إقرار من ولي أمر الطالب أن كافة البيانات المدونة في الملف صحيحة

- اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من إدارة المدرسة لعمل اختبار شفهي وتحريري وقياس طول وعرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الطاقة الشمسية

- شراء ملف التقديم من المكتبات وتقديمه إلى مدرسة الطاقة الشمسية.

- تقديم 6 صور شخصية حديثة للمتقدم يكتب عليها اسمه رباعي ورقمه القومي من واقع شهادة ميلاده

- تقديم أصل من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية2023.

- تقديم شهادة ميلاد حديثة للطالب المتقدم.

