أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد اعتماد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم.

وجاءت الأسماء كالتالي روان سعد محمد عبد اللطيف إدارة بنها وزياد محمد عبد الحي عفيفي إدارة بنها مدرسة الشهيد محمد حسين يا عمار الإعدادية بنين ورغدة عبد الله إبراهيم يوسف بنها ميت العطار وكنزي هاني معروف سالم حسن بنها ونور رمضان عبد الرازق إبراهيم طوخ وسارة إبراهيم فتحي توفيق إبراهيم الخصوص وريم أحمد محمد فتحي طوخ وياسمين محمد عبد الجواد محمد صقر بنها وروضة أيمن زكريا جبر بنها وشمس ضياء عبد المطلب حامد عبد المطلب قليوب وسندس محمد عبد اللطيف عبد العزيز الخصوص ورقية سعد أحمد محمد الخصوص مصطفى هاني صلاح الدين العبور وريتاج أحمد محمد محمد الخصوص وأحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها وزينة محمد صلاح محمد إبراهيم شبين القناطر وكريم ياسر محمد مصطفى هاني صلاح الدين العبور وريتاج أحمد محمد محمد الخصوص أحمد حسن عبد الشافي سليمان راشد بنها زينة محمد صلاح محمد إبراهيم شبين القناطر كريم ياسر محمد السيد.

وفي سياق متصل اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.