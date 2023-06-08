الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد": فتح مراكز تنمية القدرات المسرحية للطلاب

المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز عطية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن فتح مراكز تنمية القدرات لممارسة الفنون المسرحية المختلفة والتدريب عليها خلال الاجازة الصيفية وحتى بداية العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تحديد أماكن المراكز والتى شملت:

- إدارة الخارجة التعليمية : مدرسة أنور البارودى الابتدائية 
- إدارة الداخلة التعليمية : مدارس الثورة الابتدائية بالراشدة - الراشدة الابتدائية - الشهيد عبد المنعم رياض والنادى الصيفى بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية. 
- إدارة بلاط التعليمية : مدرسة بلاط الابتدائية الجديدة .
- إدارة باريس التعليمية : مدرسة المكس القبلى الابتدائية والنادى الصيفى بمدرسة عدن الإبتدائية.
- إدارة الفرافرة التعليمية: مدرسة الفرافرة  للتعليم الأساسى .

 

وكيل التعليم الوادي الجديد فتح مراكز تنمية القدرات لممارسة كافة الفنون المسرحية تشجيع الطلاب المتميزين فعاليات البرنامج العلاجى لتحسين مستوى طلاب المرحلة الإعدادية

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