الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم الخميس 31 ألفًا و500 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأربعاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، 31 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 31 ألفًا و300 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 23 ألفًا و65 ميجاوات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121. 
يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وزارة الكهرباء والطاقة تخفيف للأحمال ميجاوات الشكاوى موقع الوزارة جمهور المشتركين

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس